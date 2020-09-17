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«Варламов любит улыбаться и получать удовольствие от хоккея». Тротц — о российском вратаре

07:55
Семен Варламов. Фото nhl.com
Семен Варламов. Фото nhl.com
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц ответил на вопрос о том, откуда взялась такая непосредственность российского вратаря Семена Варламова. Журналистов впечатлило, как россиянин ярко праздновал победный гол в пятом матче серии с «Тампой».

— Ребята, вы просто недостаточно его знаете, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. — Варламов любит улыбаться и получать удовольствие от хоккея. Это вполне в его характере, просто не всегда выражается таким образом. Он знает правильный порядок: сначала работа, потом проявление радости любым, даже самым экзотическим образом. Вообще эти эмоции — именно то, ради чего мы занимаемся хоккеем. Даже болельщики вряд ли испытывают от побед любимой команды что-то сравнимое с чувствами самих хоккеистов.

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