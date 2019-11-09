«Ванкувер» потерпел третье поражение кряду

«Виннипег» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Для «Кэнакс» это третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Миллер — 8 (Стэчер, Бозер), 26:53 — 0:1. Рословик — 3 (бол., Уилер, Пионк), 31:54 — 1:1. Шайфли — 6 (Коннор, Пулман), 36:54 — 2:1. Коннор — 6, 53:35 — 3:1. Лаури — 1 (п.в., Копп, Перро), 58:15 — 4:1.

Вратари: Хеллебайк — Демко (57:28 — 58:15).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (9+19+7) — 33 (13+9+11).

Наши: Куликов (19.34/0/0) — -.

9 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.

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