«Ванкувер» обыграл «Вегас». Командам предстоит 6-й матч

«Вегас» уступил «Ванкуверу» в пятом матче 1/2 финала конференции (1:2). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Голден Найтс».

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

Пятый матч

«Вегас» — «Ванкувер» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Теодор — 5 (Смит, Стоун), 35:12 — 1:0. Бозер — 4 (Миллер, Хьюз), 35:36 — 1:1. Петтерссон — 7 (Бозер, Миллер), 43:19 — 1:2.

Вратари: Ленер (58:08 — 59:43, 59:55) — Демко.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 43 (10+18+15) — 17 (6+4+7).

2 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 3-2.