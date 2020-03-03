В НХЛ решили не менять правило использования экстренного голкипера

Национальная хоккейная лига не будет менять правило использования экстренного вратаря. Это решение было принято на ежегодной встрече генеральных менеджеров лиги во Флориде, сообщает официальный сайт НХЛ.

На совещании генменеджеров обсуждалось предложение задействовать в подобных ситуациях третьего голкипера команды.

В этом сезоне 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс сыграл за «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3). Он вошел в игру в середине второго периода после травм обоих заявленных на матч вратарей «Ураганов» — Джеймса Раймера и Петра Мразека.