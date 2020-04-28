В НХЛ начали продавать защитные маски с символикой клубов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) начала продажу лицензированных защитных масок с символикой клубов, сообщает в своем Twitter журналист Крис Джонстон. Выручка пойдет продовольственным организациям США и Канады. Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 064 902 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 211 611 летальных исходов, выздоровели 922 624 человека.