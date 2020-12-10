В НХЛ должен появиться канадский дивизион

Национальная хоккейная лига намерена в скором времени утвердить структуру регулярного чемпионата сезона-2020/21. Уже есть примерное распределение команд по новым дивизионам, сообщает в Twitter журналист Пьер Лебрюн.

Дивизион 1: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».

Дивизион 2: «Каролина», «Коламбус», «Детройт», «Чикаго», «Флорида», «Миннесота», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».

Дивизион 3: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Даллас», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».

Канадский дивизион: «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Калгари», «Ванкувер», «Эдмонтон», «Виннипег».