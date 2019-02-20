В городах НХЛ проходит серия "Русских вечеров"

В ряде городов, где есть клубы НХЛ, в дни матчей прошлого и нынешнего сезонов проходят так называемые Russian Heritage Nights - "русские вечера", объединяющие болельщиков-выходцев из бывшего СССР и российских хоккеистов. Болельщики родом из России по договоренности с клубами получают возможность выйти на лед и сфотографироваться, в некоторых случаях – с российскими игроками соответствующих клубов. А голкипер "Далласа" Антон Худобин на время разминки даже надел маску, изготовленную организаторами "Русских вечеров" специально для него.

Организатор "Русских вечеров", бизнесмен из Южной Флориды и основатель местной детской русскоязычной хоккейной команды "Красные Медведи" Александр Браверман рассказал "СЭ", что первый такой вечер год назад прошел на домашней арене "Флориды Пантерз", принимавших "Вашингтон Кэпиталз". После игры болельщики родом из России были допущены на лед, где сделали фото с семью выходцами из России, выступавшими за обе команды, пусть даже Александр Барков и Денис Мальгин являются гражданами других стран. Тем не менее они поддержали акцию, в которой также приняли участие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Евгений Дадонов и Максим Мамин.

Александр Браверман (в свитере ЦСКА).

В этом году первый из шести "Русских вечеров" прошел в Калгари, где 22 января с болельщиками встретился популярный в прошлом игрок "Флэймз", а также "Питтсбурга" и ряда других клубов НХЛ Герман Титов. 5 февраля следующий вечер состоялся в Денвере во время встречи "Колорадо" и "Коламбуса". В одном из перерывов этого матча перед зрителями выступили юные гимнасты - дети россиян. Местом третьего вечера 14 февраля стала Тампа, где собралось пока максимальное для таких событий число русскоязычных болельщиков. Что неудивительно с учетом роли, которую играют в этой команде лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров и один из сильнейших вратарей лиги Андрей Василевский.

Александр Браверман (в свитере ЦСКА).

- Если в Денвере на "Русский вечер" пришло 75 наших болельщиков, то Тампе - 350, - рассказывает Браверман. - В его рамках я встретился с основателем "Лайтнинг", лучшим бомбардиром Суперсерии-72 Филом Эспозито и вручил ему подарок от моих партнеров в Санкт-Петербурге – дочки и зятя знаменитого защитника сборной СССР Геннадия Цыганкова. Вспомнили с ним Суперсерию, поговорили и о его внуке, который сейчас тоже живет в Тампе и играет в хоккей. Также подарил ему англо-русский словарь хоккейных терминов и рассказал о детской команде "Красные Медведи", которую организовываю в Южной Флориде для русскоговорящих детей. А наши болельщики смогли выйти на лед и сфотографироваться на домашней площадке лидера регулярного чемпионата НХЛ. Такие мероприятия хороши не только для болельщиков, но и для всей русской общины США и Канады.

Следующие "Русские вечера" планируется провести 7 марта в Детройте и 11 марта в Торонто. (Игорь Рабинер)