Новый главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс дал большое эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал об увольнении из «Калгари».

— Какие ощущения вы испытали, покинув «Флэймз» при таких обстоятельствах? И сколько времени прошло, прежде чем почувствовали готовность вернуться к работе?

— Когда эта ситуация закрутилась, и касалась она событий, которые произошли десятью годами ранее, — она была очень... (на мгновение задумывается) уникальной. И, безусловно, серьезной. Но тебе нужно работать, и в этом смысле тренер ничем не отличается от игрока. Ты хочешь вернуться к тому, что любишь делать.

— Вы мечтаете однажды вернуться в НХЛ? Какие вообще у вас долгосрочные цели?

— Мои цели сегодня — исключительно краткосрочные. Сейчас не ставлю себе задач на 15, 20, 30 лет вперед. Я очень увлечен возможностью, которая у меня появилась сейчас. Два предстоящих года в КХЛ с «Автомобилистом» — это все, что меня на данный момент занимает. Сфокусирован исключительно на них. А после этого — посмотрим. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Питерсом — здесь