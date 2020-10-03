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«Удержать победу еще сложнее, чем ее завоевать». Каменский — о триумфе «Тампы»

3 октября 2020, 03:18
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Легендарный хоккеист Валерий Каменский в интервью «Известиям» отметил закономерность победы «Тампы» в Кубке Стэнли. Также он добавил, что повторить успех будет сложнее.

— Успех «Тампы» закономерен?

— Они строили команду не один год, планомерно и долго шли к этому триумфу. И вот теперь тяжелая работа длиной в три-четыре сезона принесла свои плоды.

— Команда может надолго остаться на вершине?

— Предсказать трудно. Многое будет зависеть от игроков, тренеров и руководства. От того, насколько сохранят свою форму лидеры, какие обмены проведет «Тампа», кем усилится, как удачно сработает с молодежью на драфте. Там очень взвешенный менеджмент, который тщательно подходит к любой сделке. Но в нынешнюю эру потолка зарплат удержать победу еще сложнее, чем ее завоевать.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1068853/aleksei-fomin/tiazhelaia-rabota-tampy-prinesla-svoi-plody

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