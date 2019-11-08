У Задорова перелом челюсти

Как сообщал «СЭ», защитник «Колорадо» Никита Задоров получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (9:4). В одном из эпизодов шайба попала ему в лицо.

У россиянина диагностирован перелом челюсти, сообщает в Twitter журналист Эй Джей Хайфили. Ему предстоит перенести небольшую операцию.

Задоров в текущем сезоне провел за «Колорадо» 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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