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«У нас никогда не было натянутых отношений с Сергеем». Буре рассказал о дружбе с Федоровым

14 апреля 2020, 18:15
Сергей Федоров. Фото Reuters
Сергей Федоров. Фото Reuters
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Серебряный призер Олимпиады-1998 и бывший форвард «Ванкувера» Павел Буре в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с экс-нападающим «Детройта» Сергеем Федоровым.

— У вас по-прежнему натянутые отношения с Федоровым?

— У нас никогда не было натянутых отношений с Сергеем. Мы видимся три раза в неделю. Дружим семьями. Моя жена дружит с его женой. У нас очень хорошие отношения. Я глубоко уважаю его и как человека, и как игрока, — сказал Буре. (Игорь Еронко)

Полностью интервью с Буре читайте — здесь

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