TSN: дата драфта-2020 будет определена в ближайшие две недели

Руководство Национальной хоккейной лиги примет решение о дате проведения драфта новичков 2020 года в ближайшие две недели, сообщает журналист TSN Пьер ЛеБрюн.

Драфт НХЛ должен был пройти 26-27 июня в Монреале. В марте было объявлено, что драфт перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее появлялась информация, что НХЛ довела до сведения генеральных менеджеров предложение провести драфт в июне 2020 года, до окончания регулярного чемпионата. Он может пройти в онлайн-формате.