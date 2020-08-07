НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тротц за сохранение плей-офф НХЛ из 24 команд

06:54

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц считает, что НХЛ стоит сохранить формат плей-офф из 24 команд. В этом сезоне лига расширила количество участников плей-офф, так как регулярный чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса.

— За время моего пребывания в НХЛ она выросла и стала такой плотной, что это стоит серьезно рассмотреть, — цитирует Newsday Тротца. — Сейчас в лиге очень высокий уровень конкуренции. Думаю, что стоит обязательно рассмотреть этот вариант. Я за него.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир