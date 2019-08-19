Три поколения Тарасенко с Кубком Стэнли
19 августа 2019, 09:38
«Сибирь» в официальном Twitter опубликовала совместное фото нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко и с отцом и дедом у Кубка Стэнли. Сегодня Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск.
Отец Владимира Тарасенко Андрей входит в тренерский штаб «Сибири», а дед — Владимир Тарасенко-старший долгое время работал в новосибирской ДЮСШ.
Три поколения Тарасенко и заслуженный Кубок Стэнли в Новосибирске?? спасибо, что вы с нами ?? pic.twitter.com/zWvTt7QiEy— Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 19, 2019