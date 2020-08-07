Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден объяснил, почему российский нападающий Евгений Кузнецов не появлялся на льду во второй половине третьего периода группового раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (1:3).

За 13 минут Кузнецов нанес один бросок, сделал один силовой прием и заработал 2 минуты штрафа, закончив матч с показателем полезности «-2».

— Когда мы распределяем время на льду и решаем, каких парней выпускать, в первую очередь ориентируемся на то, кто играет лучше в этот момент, — цитирует пресс-служба НХЛ Рирдена. — Нам нужен другой уровень игры, и мы знаем, что он у нас есть. В этом нет никакого секрета.