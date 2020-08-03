Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби оценил форму нападающего Владимира Тарасенко, который провел первый официальный матч после травмы плеча.

— В квалификационном раунде главное для Влади — почувствовать свое плечо и снова научиться ему доверять, — цитирует Беруби сайт НХЛ. — Мы с ним не обсуждали это напрямую, но я уверен, он понимает: нам нужна его помощь, когда начнутся матчи на выбывание. К этому моменту он должен подвести себя в максимально хорошей форме.