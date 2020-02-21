Тренер «Оттавы» объяснил, почему Наместников не играл с «Виннипегом»
11:42
Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит рассказал, что россиянин Владислав Наместников не сыграл с «Виннипегом» из тактических соображений. «Сенаторз» уступили со счетом 1:5.
— Конечно, некоторые ребята не попали в состав, — цитирует официальный сайт НХЛ Смита. — Я изменил состав звеньев, но это часть хоккея. Все знают, что в это время года, в нашей ситуации, такое происходит.
В нынешнем сезоне Наместников провел 56 матчей и набрал 25 (13+12) очков.
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