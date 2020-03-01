НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тренер «Оттавы»: «Когда Анисимов так играет, то кажется, что он может забить каждым касанием»

10:13
Теги:

Главный тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит отметил игру российского форварда Артема Анисимова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 Б). Россиянин сделал дубль, а также реализовал буллит.

— Когда он играет так, как сегодня, то складывается ощущение, что он может забить каждым касанием, — цитирует Смита официальный сайт лиги. — В овертайме он был особенно опасен.

Анисимов стал первой звездой матча. В нынешнем сезоне у 31-летнего нападающего 15 голов.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-and-anisimov-among-top-russian-performers-february-29/c-315736100

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир