Тренер «Оттавы»: «Когда Анисимов так играет, то кажется, что он может забить каждым касанием»
10:13
Главный тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит отметил игру российского форварда Артема Анисимова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 Б). Россиянин сделал дубль, а также реализовал буллит.
— Когда он играет так, как сегодня, то складывается ощущение, что он может забить каждым касанием, — цитирует Смита официальный сайт лиги. — В овертайме он был особенно опасен.
Анисимов стал первой звездой матча. В нынешнем сезоне у 31-летнего нападающего 15 голов.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-and-anisimov-among-top-russian-performers-february-29/c-315736100