Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ). В эпизоде с решающим голом россиянин стал автором результативной передачи на первого номера драфта НХЛ-2019 Джека Хьюза.

— Он может обыгрывать соперников, удивлять соперников. Я думал, он будет совершать больше бросков. Но я впечатлен его способностями плеймейкера, — сказал Ковальски в интервью клубной пресс-службе.