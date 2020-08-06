Тренер «Колорадо» отметил игру Наместникова

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар выделил нападающего Владислава Наместникова после завершения матча плей-ин Кубка Стэнли против «Далласа» (4:0). В этой встрече россиянин отметился забитым голом.

— Наместников прекрасно провел тренировочный лагерь, заработал на себе пару удалений в выставочной игре, солидно смотрелся против «Сент-Луиса», — цитирует Беднара сайт НХЛ. — Он тоже заслужил свой шанс. И, думаю, вы согласитесь, полностью его отработал. Даже без учета своего гола он выглядел сегодня великолепно.