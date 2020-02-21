«Торонто» прервал победную серию «Питтсбурга»
05:30
«Торонто» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Мэйпл Ливз» прервали трехматчевую победную серию «Пингвинз».
Российский нападающий Евгений Малкин очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Питтсбург» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Маззин — 5 (Холл, Таварес), 27:45 — 1:0. Нюландер — 27 (бол., Мэттьюс, Таварес), 30:01 — 2:0. Капанен — 12 (Керфут, Маззин), 33:04 — 3:0. Хаймэн — 19 (Марнер, Маззин), 43:56 — 4:0.
Вратари: Андерсен — Мюррей.
Штраф: 7 — 11.
Броски: 30 (10+10+10) — 24 (14+8+2).
Наши: — - Малкин (16.52/5/-2).
21 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.
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