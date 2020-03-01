«Торонто» победил «Ванкувер», «Монреаль» в овертайме обыграл «Каролину»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Ванкувер» — 4:2. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайсон Бэрри, сделавший две результативные передачи.

В параллельной встрече «Монреаль» дома в овертайме обыграл «Каролину» — 4:3. Ассистентский хет-трик оформил нападающий гостей Томаш Татар. У Андрея Свечникова показатель полезности «-3». 2 минуты штрафа и 5 бросков в створ за 17.00 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Ванкувер» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Голы: Готье — 7 (Бэрри, Сандин), 2:45 — 1:0. Мотт — 4 (Саттер, Бигл), 5:28 — 1:1. Мэттьюс — 45 (Дермотт), 6:25 — 2:1. Пирсон — 19 (Хорват, Эдлер), 11:01 — 2:2. Маринчин — 1 (Таварес, Бэрри), 40:18 — 3:2. Хаймэн — 21 (п.в., Марнер, Дермотт), 58:06 — 4:2.

Вратари: Андерсен — Демко (57:44 — 58:06, 58:13 — 59:05).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (9+10+11) — 27 (7+7+13).

Наши: — - -.

1 марта. Торонто. Scotiabank Arena.

«Монреаль» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Дано — 13 (Татар, Галлахер), 2:40 — 1:0. Доми — 17 (Байрон, Уил), 23:46 — 2:0. Галлахер — 21 (Татар, Дано), 24:03 — 3:0. Флери — 4 (Стаал), 27:45 — 3:1. Эдмундсон — 6 (Нечас, Славин), 41:14 — 3:2. Уильямс — 3 (Эдмундсон, Терявяйнен), 58:43 — 3:3. Питри — 10 (Татар), 60:52 — 4:3.

Вратари: Линдгрен — Форсберг (Неделькович, 24:03, 58:21 — 58:43).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (16+12+10+1) — 30 (11+5+13+1).

Наши: — - Свечников (17.05/5/-3).

1 марта. Монреаль. Centre Bell.