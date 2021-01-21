«Эдмонтон» обыграл «Торонто»

«Эдмонтон» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Мэйпл Ливз» потерпели второе поражение в пяти играх этого сезона. «Ойлерз» одержали только вторую победу в пяти встречах.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев сыграл 13 минут 12 секунд и сделал 4 броска по воротам соперника.

«Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Ямамото — 2, 10:42 — 0:1. Мэттьюс — 2 (Хаймэн, Марнер), 46:44 — 1:1. Драйзайтль — 1 (бол., Пульюярви, Ньюджент-Хопкинс), 49:12 — 1:2. Арчибальд — 1 (п.в., Макдэвид, Нерс), 58:54 — 1:3.

Вратари: Андерсен (58:46 — 58:54, 59:01) — Коскинен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (8+12+6) — 22 (3+8+11).

Наши: Михеев (13.34/4/0) — -.

21 января. Торонто. Scotiabank Arena.