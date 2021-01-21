Торнтон получил травму и пропустит ближайшие матчи «Торонто»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сообщил, что нападающий команды Джо Торнтон получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (1:3).

«Все идет к тому, что он пропустит несколько матчей. Но пока не будем спешить с выводами, пускай для начала пройдет углубленное медицинское обследование. Ближайшие пару дней будут нелегкими для Джо,» — цитирует Кифа официальный сайт НХЛ.

41-летний форвард накануне сезона подписал однолетний контракт с «Торонто» после 15 лет в «Сан-Хосе». Предыдущим клубом канадца был швейцарский «Давос».