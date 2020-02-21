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Тодд Рирден: «В спаде «Вашингтона» нет никакого секрета»

10:25

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал поражение от «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин прервал 5-матчевую безголевую серию, но его гол не уберег команду от поражение.

— Нет никакого секрета в том, что сейчас мы переживаем спад, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Рирдена. — Сегодня мы не были достаточно хороши, чтобы набрать два очка против... да, собственно, против любой команды этой лиги. Мы должны играть лучше

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-scores-699th-goal-but-caps-rut-continues/c-315340144

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