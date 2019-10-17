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Тодд Рирден: «По ходу матча с «Торонто» Самсонов изменил свою игру. Это многое говорит о нем»

17 октября 2019, 17:01
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Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал победу над «Торонто» (4:3), отметив игру вратаря Ильи Самсонова. У россиянина 3 победы в 3 матчах, когда он выходил в основном составе.

— Я не переживал, что мы проигрывали 0:2, был уверен в команде, которая не паниковала, — цитирует главного тренера «Вашингтона» официальный сайт НХЛ. — Самсонов провел хороший матч, особенно для молодого вратаря. По ходу матча он изменил свою игру, успокоился, правильно занимал позицию. Понял, что может действовать лучше. Это многое говорит об игроке.

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