Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после поражения от «Баффало» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ был разочарован действиями звена Ильи Ковальчука, Майкла Амадио и Остина Вагнера. Когда они находились на площадке, «Кингз» пропустили две шайбы в первом периоде.

— Тупость. Они точно знают, что должны делать, — приводит слова Маклеллана в своем Twitter журналист Джек Харрис. — Все понимают, что никто не совершенен, что будут ошибки. Это спорт. Но когда вы постоянно делаете одно и то же, снова и снова, то можете быстро обнаружить свою задницу на трибунах.

36-летний Ковальчук провел на льду почти 16 минут, за которые заработал показатель полезности «-2», а также 6 минут штрафного времени. У него 2 броска по воротам соперника и 5 силовых приемов. В этом сезоне Ковальчук набрал 6 (2+4) очков в 7 встречах при показателе «-8».