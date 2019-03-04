Ти Джей Оши: "Если не бросить клюшку в Овечкина, он тебе забьет"

Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (3:2 Б) оценил победный буллит партнера по команде Александра Овечкина.

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита Овечкина, что помешало россиянину бросить шайбу в пустой угол ворот. Арбитры после видеопросмотра приняли решение засчитать гол.

– Это был безумный способ победить. Но если не бросить клюшку в Овечкина, он тебе забьет, нужно это помнить. Это сумасшедшая победа, но мы ее принимаем, – цитирует Оши пресс-служба НХЛ.