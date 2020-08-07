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The Athletic: Самсонов усугубил свою травму на тренировке

22:33
Илья Самсонов. Фото AFP
Илья Самсонов. Фото AFP
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Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов не сыграет в нынешнем розыгрыше плей-офф из-за травмы.

Россиянин получил повреждения по неспортивной причине, когда находился в России. Позже он усугубил свое повреждение на тиренировке, сообщает The Athletic.

По информации «СЭ», Самсонов упал с квадроцикла, катаясь в Магнитогорске, и повредил себе спину, шею. Были серьезные повреждения.

Врачи «Кэпиталз» уверены, что россиянин успеет восстановиться к следующему сезону.

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