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The Athletic: Летанг считает, что «Питтсбург» его обменяет

9 сентября 2020, 08:01
Крис Летанг. Фото nhl.com
Крис Летанг. Фото nhl.com
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Защитник Крис Летанг может покинуть «Питтсбург». Хоккеист поделился такими соображениями с партнерами по команде. Он считает, что его могут обменять в межсезонье или в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

По информации источника, генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд оценивает интерес к 33-летнему канадскому защитнику.

Контракт Летанга с зарплатой 7,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2021/22. Он провел всю свою карьеру в «Питтсбурге». В составе «Пингвинов» Летанг три раза выигрывал Кубок Стэнли.

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