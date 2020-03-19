Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вернется в строй после перерыва в сезоне НХЛ, вызванного эпидемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента Алексея Дементьева. Обладатель Кубка Стэнли-2019 не выходил на лед с 25 октября из-за травмы плеча во время игры с «Лос-Анджелесом» (5:2). Всего он успел провести 10 матчей и набрать 10 (3+7) очков.

— О том, что он полностью восстановился, может объявить только сам Владимир, клуб или врач команды, — сказал Дементьев. — Но то, что он будет готов и планируется его участие даже в матчах регулярного чемпионата, — это точно. Никто не знает, насколько затянется пауза. Сейчас такая ситуация в мире, что предугадать невозможно, но Владимир будет играть.

Всего на счету Тарасенко 507 игр и 428 (214+214) очков в регулярных сезонах НХЛ и 49 (33+16) очков в 70 матчах Кубка Стэнли.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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