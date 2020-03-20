Тарасенко рад, что «Сент-Луис» хорошо играет без него

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко доволен, что клуб успешно играет в его отсутствие. Обладатель Кубка Стэнли-2019 не выходил на лед с 25 октября из-за травмы плеча во время игры с «Лос-Анджелесом» (5:2). Всего он успел провести 10 матчей и набрать 10 (3+7) очков.

— Как воспринимаете то, что команда и без вас играет очень уверенно?

— Так это хорошо. Никто не будет форсировать мое возвращение, можно спокойно восстанавливаться. Когда был помоложе, отношение к этому было другое. Не играешь, а команда выигрывает — нервничаешь. Теперь же думаю: ребята играют хорошо — и это здорово, потому что команда попадет в плей-офф, и у меня будет возможность играть в хоккей. А если бы играли плохо — мой сезон закончился бы, едва начавшись. (Игорь Рабинер)