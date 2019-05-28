Тарасенко - пятый в истории "Сент-Луиса" по количеству голов в одном плей-офф

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забил гол в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона". Он забросил шайбу через минуту после начала второго периода.

Таким образом, игрок продлил серию с очками в плей-офф до семи матчей и теперь на его счету 14 (9+5) баллов в 20 играх. Тарасенко вышел на пятое место в истории "Сент-Луиса" по голам в одном розыгрыше плей-офф.

Рекорд принадлежит Бретту Халлу, который забил 13 голов в розыгрыш плей-офф в 1990 году.

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