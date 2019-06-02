Тарасенко прервал серию из 8 матчей с очками. Он остановился в шаге от клубного рекорда

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли "Бостон" на выезде разгромил "Сент-Луис" – 7:2. Российский нападающий "музыкантов" Владимир Тарасенко не смог отметиться результативными действиями.

Он прервал серию из восьми матчей с очками и остановился в шаге от клубного рекорда, в активе Тони Карри подобная серия из девяти встреч. В текущем плей-офф на счету Тарасенко 15 (10+5) баллов в 22 матчах при показателе полезности "-3". Владимир также прервал серию из четырех игр с голами.

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