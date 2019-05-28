Тарасенко отметился голом в первом матча финала Кубка Стэнли. Видео

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забил гол в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона". Он забросил шайбу через минуту после начала второго периода.
Magnifique assist de Pastrnack 🤔 pour le 2eme but des @StLouisBluesFR— Jeudepuissance (@jeudepuissance) 28 мая 2019 г.
Tarasenko marque dans cette finale#StanleyCup #Playoffs #final #STLvsBOS #canalNHL pic.twitter.com/ovVRVdNa1L
По ходу второго периода "Сент-Луис" ведет со счетом 2:1.
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