Тарасенко недостаточно одного Кубка Стэнли

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заявил, что «блюзмены» хотят выиграть еще один Кубок Стэнли.

— Один чемпионский титул — этого недостаточно, цитирует официальный сайт лиги Тарасенко. — Мы больше не хотим проигрывать. У нас довольно молодой состав, и очень хорошо, что молодые ребята начинают карьеру, получив опыт борьбы за Кубок. До нашего чемпионства я думал, что, если мы победим, этого будет достаточно. Но мы снова хотим выиграть.

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