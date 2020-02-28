Тарасенко может вернуться на лед до конца регулярки

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко присоединился к ледовым тренировкам команды и может вернуться в состав до конца регулярного сезона, сообщает официальный сайт «Блюз». Российский форвард действующих обладателей Кубка Стэнли получил травму 24 октября, а 29 октября перенес операцию. По прогнозам врачей он должен пропустить 5-6 месяцев.

К индивидуальным ледовым тренировкам Тарасенко приступил во время паузы на Матч звезд НХЛ.

— Он приближается к концу туннеля, но ему еще предстоит пройти определенный путь, — сказал генменеджер «Блюз» Даг Армстронг. — Я жду, что он вернется к нашей выездной серии на восток, но не для того, чтобы играть, а чтобы почувствовать себя вместе с командой. Надеюсь, мы скоро обсудим с ним и докторами, когда он сможет вернуться.

У нас уже были игроки с подобными операциями. Мы не собираемся форсировать события и выпускать его на лед, когда он еще не будет готов. Это ключевой элемент нашей команды, и мы не будем возвращать его, пока не будем на 100 процентов уверены в готовности.

До травмы Тарасенко успел набрать 10 (3+7) очков в 10 играх нынешнего сезона.