«Тампе» вручили Кубок Стэнли: чемпионское видео

«Тампа» обыграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4:2.

Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео с вручением команде трофея. «Тампа» второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли.

За «Лайтнинг» играют россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков (дебютировал в плей-офф в шестом матче).