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«Тампе» вручили Кубок Стэнли: чемпионское видео

29 сентября 2020, 07:15
29 сентября. «Тампа» выиграла Кубок Стэнли. Фото Twitter
29 сентября. «Тампа» выиграла Кубок Стэнли. Фото Twitter
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«Тампа» обыграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4:2.

Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео с вручением команде трофея. «Тампа» второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли.

За «Лайтнинг» играют россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков (дебютировал в плей-офф в шестом матче).

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Материалы сюжета: «Тампа» — чемпион НХЛ! Кубок Стэнли едет в Россию




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