«Тампа» вышла в финал конференции

«Тампа» выиграла у «Бостона» в пятом матче 1/2 финала Восточной конференции НХЛ (3:2 ОТ). «Брюинз» удалось в концовке третьего периода сравнять счет и перевести игру в овертайм, где голом отметился Виктор Хедман. Счет в серии стал 4-1.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 45 из 47 бросков по своим воротам.

В финале Восточной конференции «Лайтнинг» встретится с победителем серии «Филадельфия» — «Айлендерс» (1-3).

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Палат — 5 (Шаттенкирк, Коулман), 24:21 — 1:0. Пастрняк — 3 (бол., Крейчи, Бержерон), 32:38 — 1:1. Чирелли — 2 (Хедман, Пойнт), 52:03 — 2:1. Крейчи — 4 (Хара, Клифтон), 57:27 — 2:2. Хедман — 5 (Шаттенкирк, Пойнт), 94:10 — 3:2.

Вратари: Василевский — Галак.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (5+8+8+7+7) — 47 (8+15+12+11+1).

Наши: Кучеров (9.09/1/0), Сергачев (29.21/0/0) — -.

1 сентября. Торонто. Scotiabank Arena

Счет в серии: 4-1.