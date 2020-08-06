«Тампа» вырвала победу у «Бостона», Кучеров сделал передачу

«Бостон» в матче группового этапа проиграл «Тампа-Бэй» — 2:3. На счету форварда «молний» Никиты Кучерова результативная передача, 4 броска в створ и 2 минуты штрафа за 20.36 на льду. У Михаила Сергачева 3 броска, 3 силовых приема и 2 блок-шота за 17.54. Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. У «Тампы» две победы, у «Бостона» — два поражения.

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Плей-офф

Восток. Групповой раунд

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Пойнт — 1 (Кучеров, Палат), 7:33 — 0:1. Киллорн — 1 (бол., Хедман, Джонсон), 10:32 — 0:2. Макэвой — 1 (Краг, Бержерон), 36:43 — 1:2. Вагнер — 2 (Хара), 41:47 — 2:2. Джонсон — 1 (Гурд, Киллорн), 58:33 — 2:3.

Вратари: Раск (58:43) — Василевский.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 27 (9+9+9) — 35 (8+11+16).

Наши: — - Кучеров (20.36/4/0), Сергачев (17.54/3/0).

5 августа. Торонто. Scotiabank Arena.