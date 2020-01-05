«Тампа» победила «Оттаву», Кучеров и Сергачев сделали по голевой передаче

«Оттава» на своем льду проиграла «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). «Лайтнинг» одержали шестую победу кряду.

Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачев и Никита Кучеров сделали по голевой передаче. Голкипер Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)

Голы: Тирни — 6 (мен., Ярош), 20:46 — 1:0. Верхэге — 2 (Хедман, Гурд), 22:40 — 1:1. Шаттенкирк — 7, 23:45 — 1:2. Пажо — 19 (бол., Батерсон, Эннис), 31:40 — 2:2. Боровицки — 5 (Анисимов, Шабо), 39:51 — 3:2. Пойнт — 16 (Сергачев, Кучеров), 48:37 — 3:3. Джонсон — 9 (Хедман, Палат), 58:30 — 3:4. Киллорн — 16 (п.в.), 59:53 — 3:5.

Вратари: Андерсон (58:45 — 59:53) — Макэлхинни.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 28 (7+14+7) — 28 (7+7+14).

Наши: Анисимов (12.03/0/0), Наместников (14.04/1/-1) — Кучеров (18.50/2/+2), Сергачев (24.35/2/0).

5 января. Оттава. Canadian Tire Centre.