«Тампа» победила «Калгари», Кучеров и Сергачев набрали по два очка

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Калгари» — 4:3. На счету Никиты Кучерова 2 результативные передачи, показатель полезности «-1» и 2 броска за 20.57 на льду. У Михаила Сергачева 2 передачи, «-1», 2 минуты штрафа за 20.59. Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.

«Тампа» прервала серию поражений из четырех матчей.

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«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

Голы: Джонсон — 14 (бол., Сергачев, Кучеров), 13:52 — 1:0. Палат — 16 (бол., Кучеров, Сергачев), 27:05 — 2:0. Гурд — 10 (мен., Пакетт, Богосян), 31:50 — 3:0. Манджапане — 17 (Баклунд), 33:12 — 3:1. Линдхольм — 28 (Густафссон, Годро), 34:04 — 3:2. Киллорн — 24 (Коулман, Коберн), 34:57 — 4:2. Монахэн — 22 (бол., Линдхольм, Ткачак), 57:11 — 4:3.

Вратари: Василевский — Риттих (56:26 — 56:36, 56:45 — 57:04, 57:09 — 57:11, 57:29).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (13+14+6) — 21 (6+9+6).

Наши: Кучеров (21.44/2/-1), Сергачев (21.53/1/-1) — -.

29 февраля. Тампа. Amalie Arena.