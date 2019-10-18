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«Тампа» по буллитам обыграла «Бостон», Василевский сделал 34 сэйва

04:53
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«Тампа-Бэй» по буллитам обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б).

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пастрняк — 7 (бол., Бержерон, Краг), 9:34 — 1:0. Пойнт — 3 (Гурд, Хедман), 19:59 — 1:1. Бержерон — 2 (бол., Пастрняк, Маршан), 27:26 — 2:1. Жозеф — 2 (Киллорн, Чернак), 30:32 — 2:2. Шаттенкирк — 4 (Стэмкос, Пойнт), 55:13 — 2:3. Пастрняк — 8 (бол., Маршан, Краг), 56:55 — 3:3.

Победный буллит: Стэмкос.

Вратари: Раск — Василевский.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (11+10+11+5) — 36 (16+13+4+3).

Наши: — - Кучеров (20.51/4/+1), Сергачев (16.59/1/+1).

18 октября. Бостон. TD Garden.

НХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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