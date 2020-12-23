«Тампа-Бэй» продлила контракт с Волковым

Нападающий Александр Волков продлил контракт с «Тампа-Бэй», сообщает официальный сайт клуба. 23-летний форвард заключил соглашение на один сезон с зарплатой 700 тысяч долларов в год.

Воспитанник СКА дебютировал в «Тампе» в сезоне-2019/20, провел 9 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 1 передачей, а также принял участие в одной встрече плей-офф — решающем шестом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа» (2:0).

Большую часть прошлого сезона Волков выступал за «Сиракьюз Кранч» в АХЛ, набрав 30 (9+21) очков в 46 играх.