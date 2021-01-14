22 сэйва Василевского помогли «Тампе» переиграть «Чикаго»

«Тампа-Бэй» обыгала «Чикаго» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев отметился голевой передачей, сыграв 20 с половиной минут. Нападающий Александр Волков отыграл 13 минут.

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров провел на льду около 19 минут и отметился одним броском по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Палат — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 10:39 — 1:0. Жозеф — 1 (Киллорн, Чирелли), 16:18 — 2:0. Чирелли — 1 (Чернак, Киллорн), 17:57 — 3:0. Стэмкос — 1 (бол., Пойнт, Хедман), 29:56 — 4:0. Пойнт — 1 (бол., Стэмкос, Сергачев), 46:45 — 5:0. Стром — 1 (Шоу, Боквист), 56:36 — 5:1.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (13+13+7) — 23 (8+8+7).

Наши: Волков (12.58/0/0), Сергачев (20.31/0/+2) — Задоров (18.41/1/0).

Вратари: Василевский — Суббан.

14 января. Тампа. Amalie Arena.