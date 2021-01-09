«Тампа-Бэй» будет играть без зрителей из-за коронавируса
9 января 2021, 18:34
Стартовый матч «Тампы-Бэй» на своем льду в новом сезоне против «Чикаго» состоится без зрителей из-за угрозы коронавируса, сообщается на официальном сайте НХЛ. Болельщики не смогут посещать матчи минимум до 5 февраля.
К такому решению руководство клуба пришло из-за большого роста числа зараженных коронавирусом. Ранее чемпион НХЛ планировал допустить к своим играм ограниченное количество фанатов (примерно 3800).
Матч «Тампа-Бэй» — «Чикаго» запланирован на 14 января.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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