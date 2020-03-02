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«Такого игрока вообще приятно иметь в составе». Тодд Рирден — о Ковальчуке

2 марта 2020, 10:28
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Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден остался доволен игрой нападающего Ильи Ковальчука в матче против «Миннесоты» (4:3). Россиянин набрал первое очко за «Кэпиталз», отметившись голевой передачей в комбинации с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным, которая завершилась голом последнего.

— Мне хотелось попробовать их втроем, — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ. — Мне нравится, что у Ковальчука в каждом матче много моментов, просто пока ему не удается забить. Такого игрока вообще приятно иметь в составе.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-and-panarin-among-top-russian-performers-march-1/c-315759048

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