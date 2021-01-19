Свечников объяснил, почему не вернулся в Россию в межсезонье

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников объяснил, почему не стал возвращаться в Россию в межсезонье.

— Из-за ситуации с коронавирусом это было опасно. Да и к тому же, мы с братом (Евгений Свечников — нападающий «Детройта». — Прим. «СЭ») тренировались вместе в Америке. Если бы мы поехали в Россию, не уверен, что мы бы быстро нашли, где потренироваться.

— У кого занимался?

— Месяца два тренировались под руководством тренера «Детройта» по физподготовке Майка Барбера. Потом я поехал в «Каролину», где занимался уже у наших тренеров.

В нынешнем сезоне НХЛ Свечников набрал 5 (3+2) очков.

(Артур Хайруллин)

Полностью интервью с Андреем Свечниковым можно прочесть здесь.