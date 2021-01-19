Свечников объяснил, почему не вернулся в Россию в межсезонье
19 января 2021, 21:15
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников объяснил, почему не стал возвращаться в Россию в межсезонье.
— Из-за ситуации с коронавирусом это было опасно. Да и к тому же, мы с братом (Евгений Свечников — нападающий «Детройта». — Прим. «СЭ») тренировались вместе в Америке. Если бы мы поехали в Россию, не уверен, что мы бы быстро нашли, где потренироваться.
— У кого занимался?
— Месяца два тренировались под руководством тренера «Детройта» по физподготовке Майка Барбера. Потом я поехал в «Каролину», где занимался уже у наших тренеров.
В нынешнем сезоне НХЛ Свечников набрал 5 (3+2) очков.
(Артур Хайруллин)
Полностью интервью с Андреем Свечниковым можно прочесть здесь.
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