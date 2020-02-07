Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:3), сообщает Twitter клуба.

19-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Для форварда это второй матч в сезоне, в котором он отметился 3 очками. В 54 играх Свечников набрал 50 (22+28) очков.

Второй звездой признан другой нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, который набрал 3 (2+1). На его счету 49 (29+20) очков в 54 матчах.

Тройку лучших замкнул форвард «Аризоны» Конор Гарланд, забивший гол. На его счету 32 (19+13) очка в 55 матчах.