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Свечников стал первой звездой матча «Каролина» — «Аризона»

09:13
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Андрей Свечников. Фото nhl.com
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:3), сообщает Twitter клуба.

19-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Для форварда это второй матч в сезоне, в котором он отметился 3 очками. В 54 играх Свечников набрал 50 (22+28) очков.

Второй звездой признан другой нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, который набрал 3 (2+1). На его счету 49 (29+20) очков в 54 матчах.

Тройку лучших замкнул форвард «Аризоны» Конор Гарланд, забивший гол. На его счету 32 (19+13) очка в 55 матчах.

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