Супруга Ковальчука посадила детей на шею. В прямом смысле
5 мая 2020, 05:58
Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она сделала приседания с сидящей на шее дочерью.
— Давай-давай, доча! — сказал Ковальчук.
May 5, 2020
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что он возобновится 1 июля. Ковальчук в текущем регулярного чемпионате выступал за три команды — «Лос-Анджелес». «Монреаль» и «Вашингтон».