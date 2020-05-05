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Супруга Ковальчука посадила детей на шею. В прямом смысле

5 мая 2020, 05:58
Николь Ковальчук. Фото Instagram
Николь Ковальчук. Фото Instagram
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Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она сделала приседания с сидящей на шее дочерью.

— Давай-давай, доча! — сказал Ковальчук.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что он возобновится 1 июля. Ковальчук в текущем регулярного чемпионате выступал за три команды — «Лос-Анджелес». «Монреаль» и «Вашингтон».

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