Супруга Ковальчука посадила детей на шею. В прямом смысле

Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Она сделала приседания с сидящей на шее дочерью.

— Давай-давай, доча! — сказал Ковальчук.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что он возобновится 1 июля. Ковальчук в текущем регулярного чемпионате выступал за три команды — «Лос-Анджелес». «Монреаль» и «Вашингтон».